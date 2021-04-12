Россия несмотря на стягивание своих войск к границе с Украиной боится, что официальный Киев при поддержке других стран начнет масштабную силовую операцию на Донбассе.
Такое мнение высказал военно-политический эксперт Николай Белесков, пишет "Апостроф".
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Он объяснил, что у боевиков ОРДЛО есть несколько вариантов дальнейших действий. Один из них - попросить Владимира Путина оказать непризнанным республикам "военную помощь".
"В Кремле, в том числе, опасаются, что Киев при поддержке Вашингтона решится на масштабную силовую операцию на Донбассе. У Москвы перед глазами приклад Нагорного Карабаха. Дмитрий Козак таким заявлением пытается напомнить, что в ОРДЛО именно РФ, как считает российское руководство, являются решающей силой", - пояснил Белесков.
Война России против Украины: новая эскалация
- 30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ.
- Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия путем увеличения количества войск на границе пытается оказать давление на Украину.
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