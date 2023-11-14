Соответствующий прогресс подтверждается спутниковыми снимками.

У России есть прогресс в строительстве первого завода по производству иранских БПЛА. Соответствующий проект страна-агрессор реализует в экономической зоне "Алабуга" под Москвой (примерно в 960 км к востоку от столицы).

Местонахождение завода спутники США раскрыли еще в апреле 2023 года. Новые кадры из космоса, сделанные в середине сентября 2023 года, свидетельствуют о том, что Россия продвинулась в строительстве, пишет Reuters.

Об этом говорится в отчете Института науки и международной безопасности от 13 ноября, который проанализировало издание.

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"Спутниковые снимки свидетельствуют о прогрессе в строительстве в России завода, который будет массово производить иранские беспилотники-камикадзе, которые Москва, как ожидается, направит на украинские энергетические объекты", - считают аналитики.

Соответствующие темпы строительства вполне соответствуют плану России, который получил Институт от издания The Washington Post еще в начале года.

Согласно другим документам, которые имеет в распоряжении учреждение, Россия планирует не только запустить массовое производство иранских БПЛА Shahed-136. На заводе также собираются существенно поработать над совершенствованием иранских производственных процессов. Это в конечном итоге позволит создать другие дроны, с более улучшенными возможностями по сравнению с уже известными версиями.

В отчете отмечается, что несмотря на "успех"и тревожные планы России, ни США, ни их союзники не ввели санкции против владельца завода АО "Алабуга", или связанных с ним компаний. Это ключевой шаг, с введением которого Вашингтон уже опоздал, акцентирует Институт.

Россия делает ставку на дроны, а не на ракеты

В ноябре 2023 года военные эксперты Defense Express сделали предварительный вывод: теперь Россия делает ставку на производство дронов, а не на производство ракет. Относительно количества последних враг уже достиг "потолка", поэтому теперь российский ВПК сосредоточен на другом.

Отмечалось, что Россия направила большой объем ресурсов, чтобы организовать соответствующее производство как в государственном, так и в частном секторе.

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