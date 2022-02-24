Генеральный секретарь альянса отмечает, что только Украина и 30 стран-членов будут решать, когда Украина сможет стать членом НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Россия не имеет права начинать войну против Украины, несмотря на возможное членство Украины в Альянсе в будущем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн.

В частности, у генерального секретаря НАТО спросили, не считает ли он, что если бы в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте пригласили бы Украину присоединиться к Альянсу, то ничего из того, что сейчас происходит с нападением РФ, не произошло бы.

"Мы должны помнить, кто ответственный. То, что мы четко заявили в Бухаресте в 2008 году, и что страны-члены НАТО четко заявляли снова и снова, что каждое государство имеет право выбирать свой собственный путь, и что мы поддерживаем стремление Украины в дальнейшем интегрироваться с трансатлантичною сообществом и ее стремление к членству", - сказал Столтенберг.

Генсек Альянса сказал, что от Украины зависит, желает ли она принадлежать к НАТО, а от 30 стран-членов НАТО зависит решение относительно членства Украины, когда она будет готова.

"Это наше решение - решать. Россия не имеет права атаковать, применять силу, применять свои вооруженные силы для вторжения в независимое и суверенное государство, независимо от того, что они думают о членстве в НАТО. Поскольку это не является оправданием, как бы там ни было, чтобы применять военную силу против соседней страны", - подчеркнул Столтенберг.

"Это не тот мир, в котором мы хотим жить, когда такие великие державы как Россия применяют военную силу, чтобы пытаться давить на другие страны, и если эти страны не делают так, как хочет Россия, то она осуществляет вторжение. Это то, что мы сейчас видим", - сказал Столтенберг.

Вторжение РФ в Украину

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР"и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.

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