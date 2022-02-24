Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Россия не имеет права начинать войну против Украины, несмотря на возможное членство Украины в Альянсе в будущем.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн.
В частности, у генерального секретаря НАТО спросили, не считает ли он, что если бы в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте пригласили бы Украину присоединиться к Альянсу, то ничего из того, что сейчас происходит с нападением РФ, не произошло бы.
"Мы должны помнить, кто ответственный. То, что мы четко заявили в Бухаресте в 2008 году, и что страны-члены НАТО четко заявляли снова и снова, что каждое государство имеет право выбирать свой собственный путь, и что мы поддерживаем стремление Украины в дальнейшем интегрироваться с трансатлантичною сообществом и ее стремление к членству", - сказал Столтенберг.
Генсек Альянса сказал, что от Украины зависит, желает ли она принадлежать к НАТО, а от 30 стран-членов НАТО зависит решение относительно членства Украины, когда она будет готова.
"Это наше решение - решать. Россия не имеет права атаковать, применять силу, применять свои вооруженные силы для вторжения в независимое и суверенное государство, независимо от того, что они думают о членстве в НАТО. Поскольку это не является оправданием, как бы там ни было, чтобы применять военную силу против соседней страны", - подчеркнул Столтенберг.
"Это не тот мир, в котором мы хотим жить, когда такие великие державы как Россия применяют военную силу, чтобы пытаться давить на другие страны, и если эти страны не делают так, как хочет Россия, то она осуществляет вторжение. Это то, что мы сейчас видим", - сказал Столтенберг.
Вторжение РФ в Украину
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.
В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.
До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР"и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.
Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.