По словам генсека НАТО, сейчас Альянс готов помогать Украине только дальнейшими поставками военной помощи.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что президент Российской Федерации Владимир Путин недооценил мощь украинской армии, которая способна оказать сопротивление российскому вторжению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции после чрезвычайного заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса в Брюсселе.

"Мы увидели то, что президент Путин полностью недооценил мощь Вооруженных сил Украины. Они способны нанести ответный удар, дать отпор и замедлить российское наступление. И это, прежде всего, и в первую очередь, является результатом мужества украинских Вооруженных сил, а также поддержки и мужества украинского народа и руководства, президента Зеленского", - подчеркнул Столтенберг.

В связи с этим генеральный секретарь Альянса заявил о дальнейшей помощи украинцам, поскольку страны-члены НАТО помогали с профессиональной подготовкой и снаряжением Вооруженных сил Украины с 2014 года.

Столтенберг добавил, что страны-члены НАТО, особенно Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и Турция, обеспечивали Украину снаряжением, военной помощью, были подготовлены десятки тысяч украинских военных.

"И сейчас они на линии фронта. Поэтому доказано, что эта поддержка имеет решающее значение для прочности украинской армии, и теперь мы усиливаем ее благодаря большему количеству поставок", - сказал он.

По его словам, поддержка со стороны НАТО помогла украинской армии быть более подготовленной и оснащенной.

"И благодаря этому они способны дать отпор", - сказал Столтеберг.

Также он отметил, что союзники НАТО стали еще более едины перед лицом российских угроз.

"Президент Путин потерпел неудачу, чтобы разъединить нас. НАТО более объединено, более решительно и сильнее, чем когда-либо прежде", - сказал Столтенберг.

Кроме того, он повторил, что НАТО не собирается отправлять войска в Украину.

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