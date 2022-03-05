Писатель решительно осудил агрессию РФ в Украине и оборвал деловые отношения со страной-агрессором.

Популярный американский писатель Стивен Кинг заявил, что отказывается от подписания новых контрактов на издательство его книг в Российской Федерации из-за войны в Украине.

Об этом он сообщил в Twitter.

Кинг поделился твитом канадского писателя Линвуда Баркли, объявившего об отказе от новых контрактов с РФ.

"Я признаю, что это не большая жертва, и она будет иметь не больший эффект, чем пук во время бури, но я не продлеваю свои российские книжные контракты", - написал Баркли.

Кинг добавил: "Я тоже".

Ранее популярный американский писатель Стивен Кинг не прошел мимо актуальной новости о российско-украинский кризис, спровоцированный Кремлем, и дал оценку действий президента РФ Владимира Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: