Он также планирует в ближайшее время призвать представителей лидеров G7 к скорейшему предоставлению Украине членства в ЕС.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал, когда может состояться следующее заседание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире телемарафона.

Стефанчук рассказал, что ВР совместно с президентом и премьер-министром обсуждают, какие решения парламента сейчас необходимо принять.

"Мы сейчас над ними работаем. Как на уровне руководителей..., так и на уровне комитетов, где отрабатываются соответствующие законодательные акты вместе с соответствующими министерствами. Я думаю, как только мы накопим эту необходимую массу законодательного материала, который нам надо будет принять, безотлагательно мы продолжим заседание Верховной Рады, соберемся и примем все необходимые решения, которые крайне важны для функционирования Украины", - сказал председатель ВР.

Он добавил, что таких решений, которые необходимо принять, набирается уже достаточно.

Стефанчук пояснил, что это вопросы, связанные с таможенной политикой, с упрощением налогообложения, с медицинским обеспечением и усилением обороноспособности страны.

"Возможно, выбросят и вопросы, связанные с внесением изменений в законодательство по увеличению количества... пограничников", - сказал он и добавил, что сейчас идет дискуссия по всем этим вопросам, а по готовности законопроектов будет назначено заседание ВР.

Кроме того, Стефанчук сообщил, что в ближайшее время будет иметь общение с представителями лидеров G7, во время которого спикер планирует от имени украинского парламента говорить о том, что "нам нужно немедленное членство в Европейском Союзе".

Как сообщал УНИАН, 3 марта первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко отметил, что следующее заседание парламента может быть посвящено экономическим вопросам. Потому что, по его словам, сейчас есть очень много вопросов, требующих быстрой реакции. Это касается и определенных послаблений для бизнеса, которые создадут возможности работать.

8 марта народный депутат от "Слуги народа" Егор Чернев сообщил, что у ВР готовят "сюрприз" для России.

Отвечая на вопрос, планируются уже следующие заседания парламента, он сообщил: "Есть ряд насущных нужд по законопроектам. Мы сейчас их собираем, чтобы это было все же какое-то пакетное голосование". На уточнение, о чем именно идет речь, Чернев заметил: "это будет сюрпризом для Российской Федерации. Это важные законопроекты".

Чернев также выразил мнение, что, как и в прошлый раз, заседание ВР будет закрытым и о принятых решениях будет уведомлен постфактум.

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