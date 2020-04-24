22 украинским морякам, освобожденным из российского плена, предоставили статус УБД - Минобороны

Соответствующее решение комиссия приняла сегодня.

22 украинским морякам, которых осенью 2019 года освободили из российского плена, предоставлен статус участника боевых действий.

Как сообщили в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины под руководством государственного секретаря оборонного ведомства (председателя комиссии Минобороны) Александра Дубляна состоялось заседание комиссии по вопросам рассмотрения материалов, связанных с определением участников боевых действий, и спорных вопросов о зачете в выслугу лет отдельных периодов военной службы.

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Так, комиссия рассмотрела вопрос о предоставлении статуса участника боевых действий 22 военнослужащим Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, которые 25 ноября 2018 года в составе членов экипажей малых бронированных артиллерийских катеров были захвачены в плен российскими силовиками.

«Согласно пункта 22 части первой статьи 6 закона «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», единогласным решением комиссии указанным военнослужащим Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины предоставлен статус участника боевых действий», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

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Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ.

7 сентября 2019 года моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.

18 ноября РФ вернула Украине захваченные буксир «Яны Капу» и катера «Бердянск» и «Никополь». 20 ноября корабли прибыли в порт Очакова.

Командующий ВМС Украины адмирал Воронченко заявил, что россияне «угробили» украинские судна, сняли даже «плафоны, розетки и унитазы».