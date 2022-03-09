Областной центр находится на автономном электроснабжении, отметил мэр.

В Чернигове из-за обстрелов оккупантов наблюдается сложная ситуация с водо- и теплоснабжением.

Об этом во время телемарафона рассказал городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

По его информации, сейчас город находится на автономном электроснабжении – отключен от общеукраинской сети.

Он отметил, что примерно в 2/3 части города нет горячего водоснабжения и тепла, в отдельных районах отсутствует холодное водоснабжение.

По словам Атрошенко, работы по восстановлению инфраструктуры города идут круглосуточно.

"Сейчас все силы направлены на возобновление работы одной из двух теплосетей, которая была повреждена во время обстрела", - подчеркнул мэр.

По его данным, в городе погибли около 40 гражданских лиц, еще около 400 ранены.

"Есть случаи, когда человек был в эпицентре попадания авиабомбы – он просто исчез – его нет ни среди живых, ни среди мертвых", - сказал Атрошенко.

Мэр Чернигова рассказал, что на сегодняшний день официального гуманитарного коридора из Чернигова нет. По его словам, на выезд из города стоят большие очереди, а военные в зависимости от ситуации понемногу выпускают транспорт. Он отметил, что частично в город заезжают фуры с продовольственными товарами.

Напомним, войска России рано утром 24 февраля ворвались в Украину.

Противник начал бомбить военные объекты, а потом атаковал и мирные населенные пункты. В частности, вражеские бомбы не раз падали на Чернигов.

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