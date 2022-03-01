Пограничники обращаются ко всем неравнодушным с просьбой помочь с полноприводной легковой и грузовой автомобильной техникой, пассажирскими автобусами.

Пограничникам в западных областях Украины срочно требуются техника повышенной проходимости и водители.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Пограничники обращаются ко всем неравнодушным с просьбой помочь с полноприводной легковой и грузовой автомобильной техникой, пассажирскими автобусами", - говорится в сообщении.

Указанный транспорт необходим для выполнения боевых задач по обороне нашего государства.

"А также обращаемся к гражданам, которые имеют возможность при необходимости осуществить перевозку личного состава и грузов собственным автотранспортом", - добавили в ГПСУ.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.