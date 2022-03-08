Сегодняшнюю войну России Украина никогда не простит, отметил нацгвардеец.

Виталий Маркив, который был осужден, а потом оправдан итальянским судом, сейчас защищает Украину в рядах Национальной гвардии Украины.

В эфире телемарафона Маркив отметил, что украинцы будут сопротивляться и уничтожать врага.

"А так называемый "русский мир" показал свою сущность, то есть все маски были сброшены, и то, что десятилетиями врали, что мы братский народ показало, что "братский" народ на танках, пушками и "Градами", ракетами не встречают", - добавил он.

По его словам, такое России Украина никогда не простит.

Маркив подчеркнул, что сейчас идет борьба за существование государства Украина - "или мы, или они".

Напомним, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли и русского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения. Решение было обжаловано в апелляционном порядке.

В ноябре 2020 года Апелляционный суд оправдал Маркива, на следующий день он вернулся в Украину.

9 декабря 2021 года Верховный кассационный суд Италии оставил в силе оправдательный приговор Маркиву.

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