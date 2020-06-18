Ранили во время боевого дежурства: стало известно имя погибшего на Донбассе военного

Солдат проходил службу в воинской части Мариуполя.

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб старший солдат Илья Струк. Он проходил службу в воинской части Мариуполя, был гранатометчиком.

Читайте такжеВСУ устроили засаду для российских наемников на Донбассе и подорвали их авто (видео)Об этом говорится в сообщении Волынской областной государственной администрации.

Отмечается, что Струк был уроженцем села Летничье, Владимир-Волынского района. 17 июня он во время боевого дежурства получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью. Волынская ОГА выражает соболезнования семье и близким погибшего.

Кроме того, командование Военно-морских сил уточнило, что Струк был матросом и погиб во время обстрела со стороны противника.

Ранее УНИАН писал, что в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе 17 июня погиб украинский военный.

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