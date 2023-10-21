Особенно эти усилия усилились на фоне освобождения двух американских заложников из плена ХАМАС.

После освобождения двух американских заложников из Газы США и несколько европейских стран тайно вынуждают Израиль отложить наземное вторжение в анклав, опасаясь, что это практически сведет на нет усилия по освобождению других заложников в ближайшем будущем.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного дипломатического чиновника. Западные правительства, которые сейчас оказывают давление на Израиль, имеют граждан среди пропавших без вести. Они считают, что время играет не в их пользу, ведь с каждым днем все труднее обеспечить освобождение заложников.

"Правительства признают, что наземное вторжение весьма вероятно, и не отговаривают Израиль от этой операции, скорее задерживают ее, чтобы увидеть, будут ли дополнительные дипломатические усилия иметь успех", - говорит чиновник на условиях анонимности.

Видео дня

Война ХАМАС против Израиля - что известно

7 октября 2023 года террористическое группировка ХАМАС внезапно атаковала Израиль. Нападение палестинцев унес жизни более 1200 человек, в основном гражданских лиц. По состоянию на 17 октября подтверждена гибель 13 граждан Украины. Около 3000 человек получили ранения, в плен в сектор Газа были похищены более сотни человек.

Израиль начал операцию "Железные мечи", нанося удары по территории сектора Газа. Также Израиль объявил о полной блокаде Газы, в частности, перекрыл подачу воды и электричества. ХАМАС же угрожал казнить гражданских заложников в ответ на удары по Газе.

Также Израиль готовил наземную операцию против боевиков на территории сектора Газа. Иран, которого подозревают в причастности к атаке ХАМАСа, предупредил Иерусалим, что наземная операция повлечет ответ с их стороны. Также угрозы в сторону Израиля озвучивали боевики другой группировки, которую также связывают с Ираном, -"Хезболлы", базирующаяся в Ливане.

Вас также могут заинтересовать новости: