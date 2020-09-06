Украинская делегация в ТКГ провела экстренное заседание, касающееся заявлений главаря боевиков об обстреле позиций Объединенных сил 7 сентября.

Председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что украинская сторона будет делать все, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе.

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Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

В частности, сегодня в Киеве состоялось расширенное совещание руководства украинской делегации в ТКГ, которая была посвящена рассмотрению публичных заявлений главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина об угрозах открыть огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Кто принимал участие в совещании

В совещании приняли участие вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран и представители Генерального штаба Украины.

Что обсуждалось на совещании

Участники совещания провели детальный анализ ситуации, заслушав доклады представителя рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности, представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел Украины.

"Мы очень ценим режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутый 27 июля. Именно поэтому мы постоянно следим за тем, как выполняются договоренности, и нам важно, чтобы "нормандский процесс" как можно скорее дал результат. Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул Кравчук.

Что этому предшествовало

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал в понедельник, 7 сентября, открыть огонь по украинским укреплениям неподалёку от населенного пункта Шумы. По его мнению, эти инженерные сооружения Объединенных сил неподалёку от линии разграничения являются незаконными.

Командующий Объединенными силами, генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские войска не нарушали никаких договоренностей по оборудованию инженерных сооружений в районе Шумы.

Проверка установила, что это обвинение не соответствует действительности, является провокационным и имеет целью сорвать договоренности о перемирии, достигнутые 22 июля.

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Автор: Юлия Петриченко