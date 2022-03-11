Новости Украины / фото REUTERS

Полиция Киевской области задержала группу мародеров, которые прятались среди эвакуированных жителей Бучи.

Как сообщает Национальная полиция Украины, сегодня во время осмотра автомобилей гуманитарной колонны правоохранители обнаружили четырех подозрительных лиц: у водителя и трех пассажиров автомобиля "Mercedes" отсутствовали документы, которые бы удостоверяли право собственности на машину.

Правоохранители выяснили, что задержанные граждане силой забрали у владельца машину и скрылись на ней из Бучи.

"Было также установлено, что во время оккупации злоумышленники грабили местное население, в том числе магазины", - сказано в сообщении

Полиция выяснила, что все они ранее были осуждены за кражи и наркопреступления. "Группа мародеров в настоящее время задержана и доставлена в ИВС", - сказано в сообщении.

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