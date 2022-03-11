Они украли автомобиль "Mercedes" в Буче, обворовывали там людей и магазины.

Полиция Киевской области задержала группу мародеров, которые прятались среди эвакуированных жителей Бучи.

Как сообщает Национальная полиция Украины, сегодня во время осмотра автомобилей гуманитарной колонны правоохранители обнаружили четырех подозрительных лиц: у водителя и трех пассажиров автомобиля "Mercedes" отсутствовали документы, которые бы удостоверяли право собственности на машину.

Правоохранители выяснили, что задержанные граждане силой забрали у владельца машину и скрылись на ней из Бучи.

"Было также установлено, что во время оккупации злоумышленники грабили местное население, в том числе магазины", - сказано в сообщении

Полиция выяснила, что все они ранее были осуждены за кражи и наркопреступления. "Группа мародеров в настоящее время задержана и доставлена в ИВС", - сказано в сообщении.

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