Антон Геращенко опубликовал список военнослужащих-оккупантов, сдавшихся в плен.

Появилась информация о российских оккупантах, которые вторглись в Украину и сдались в плен. Матерям военных предлагается список, в котором они могут найти имена и фамилии своих сыновей.

Его на своей странице в Telegram опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко.

Он разместил документ, в котором содержится информация о 32 военных России, оказавшихся в плену. Геращенко указал, что все они живы и смогут вернуться домой, но только тогда, когда РФ остановит эту войну.

"Вниманию матерей российских военнослужащих-оккупантов сдавшихся в плен. И всех заинтересованных лиц. Публикую списки ваших сыновей. В этом списке их 32. Им повезло. Они остались в живых и вернутся к Вам домой, когда Вы остановите эту бессмысленную и жестокую войну", - написал советник главы МВД.

Геращенко просит максимально распространить этот список по РФ, так как там информация о войне скрывается и искажается.

Ранее УНИАН уже сообщал, что российские военнопленные будут работать на восстановление экономики Украины. С ними будут обращаться в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Вас также могут заинтересовать новости: