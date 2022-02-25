Стефанчук призвал мир не молчать, а признать варварские действия РФ.

Верховная Рада Украины призывает мир не молчать, а признать варварские действия России военными преступлениями и преступлениями против человечности.

Соответствующее видеообращение он записал в своем Facebook.

"Верховная Рада решительно осуждает преступные действия Российской Федерации, которая осуществляет акт широкомасштабной агрессии против нашего государства и его народа. Вопреки нормам международного гуманитарного права на вооруженные силы Российской Федерации сознательно и систематически применяют против мирных граждан оружие, что влечет за собой масштабные разрушения и большие человеческие жертвы", - подчеркнул Стефанчук.

Он добавил, что российские оккупанты проводят массированные ракетные обстрелы жилых кварталов и гражданских объектов Киева, Харькова, Херсона и других населенных пунктов.

Стефанчук подчеркнул, что в Ахтырке вооруженные силы Российской Федерации попали в бомбоубежище и детский сад, в результате чего есть много тяжелораненых детей. От обстрелов погибли дети в Чугуеве. В Вышгороде под Киевом российские военные преступники попали в детский дом, детей чудом удалось эвакуировать.

Также обстреляны тяжелым оружием жилые многоквартирные дома, разрушены заводы и инфраструктура, уничтожены учебные заведения. В том числе разрушенные военные училища, где учились совсем юные ребята.

"Сегодня это страшная картина украинских городов. Эти действия являются вопиющими военными преступлениями и преступлениями против человечности. Мы хотим верить, что Европа не забыла ужасы фашизма, когда жители европейских городов скрывались от нацистских авианалетов в бомбоубежищах. И лозунг "Никогда снова!" объединило весь мир в невосприятии тоталитаризма, агрессии, массовых убийств", - сказал председатель ВР.

Так, подчеркнул он, сегодня, когда одна страна снова нарушила международное право и напала на соседнее государство, Украина призывает мир вспомнить, что это "Никогда снова!"означает то, что дети никогда снова не должны прятаться в бомбоубежищах, а дети никогда снова не должны погибать от ракетных ударов агрессора.

"Мы призываем мир не молчать, а признать варварские действия Российской Федерации военными преступлениями и преступлениями против человечности, а виновных военных преступников привлечь к уголовной ответственности. Молчание, бездействие или попытка оправдать эти преступления будет восприниматься украинским обществом и всем цивилизованным миром как соучастие в преступных действиях агрессора", - подчеркнул Стефанчук.

Он добавил, что это заявление подписано руководством ВР, руководителями парламентских фракций и групп.

Как сообщал УНИАН, Алексей Резников обратился к женам и матерям русских солдат.