11 марта в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров.

Сотни жителей Мелитополя вышли к захваченному россиянами здания РГА на акцию в поддержку похищенного оккупантами городского головы Ивана Федорова.

Об этом пишет местное издание 061.

Украинцы обратились к российским оккупантам с требованием освободить похищенного мэра. Люди скандировали "Свободу мэру" и кричали "Отдайте Федорова".

Позже протестующие обратились уже к агрессорам и стали кричать им хором "Домой!".

Как писал УНИАН, в пятницу, 11 марта, в Мелитополе группой оккупантов из 10 человек был похищен мэр города Иван Федоров.

Во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову.

Враги задержали его в городском кризисном центре, где он занимался вопросами жизнеобеспечения украинского города. В кабинете Федорова стоял украинский флаг.

МИД квалифицировало похищение мэра Мелитополя как военное преступление по Женевским конвенциям и дополнительному протоколу, которые запрещают захват гражданских заложников во время войны.

В общем, вооруженная агрессия РФ против Украины сопровождается грубыми нарушениями норм и принципов международного права, в частности международного гуманитарного права, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также другими нарушениями прав человека со стороны российской армии.

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