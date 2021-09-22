Геннадия Анашкина подозревают в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц.

Прокуроры сообщили о подозрении генерал-лейтенанту вооруженных сил России, который в марте 2014 года руководил блокировкой военной части в селе Перевальное Автономной Республики Крым.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, командира десантно-штурмовой бригады вооруженных сил РФ, который сейчас в звании генерал-лейтенанта проходит службу в Южном военном округе ВС РФ, в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2014 года командир 31 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск ВС РФ и около 50 военнослужащих под его руководством осуществили окружение периметра и заблокировали военную часть А2320 (36 отдельную бригаду береговой обороны ВМС ВС Украины), дислоцированную в с.Перевальное Автономной Республики Крым.

В частности, на выполнение указаний командира бригады по периметру этой воинской части было размещено около пяти бронированных автомобилей марки ГАЗ-2330 "Тигр", оснащенных пулеметами на крыше, двух военных автомобилей "УАЗ" и десяти автомобилей "УРАЛ", которые препятствовали свободному выходу и выезду с территории воинской части.

Читайте такжеЖителям Донбасса выдали паспорта РФ прямо перед голосованием в Госдуму - СМИ

Впоследствии командир бригады ВС РФ приказам вооруженным автоматическим стрелковым оружием и ручными противотанковыми гранатами подчиненным военнослужащим окружить парк боевых машин воинской части, в котором находилось вооружение и военная техника, что сделало невозможным доступ к нему украинских военнослужащих.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о генерал-лейтенанте Геннадии Анашкине.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Автор: Антонина Доломанжи