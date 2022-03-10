Красный Крест пытается обеспечить выезд из оккупированного города граждан на собственном транспорте.

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил об успешном доставлении гуманитарной помощи от Красного Креста в оккупированный город.

Как он сообщил в Telegram, это была вторая попытка доставить пищевые продукты и лекарства.

Ожидается, что позднее вместе с колоннами Красного Креста выехать из города смогут граждане, имеющие личный транспорт.

"На обратном пути желающие эвакуироваться на личном транспорте могут присоединиться к колонне фур Красного Креста. ... На машине должна быть маркировка в виде красного креста", - отметил он.

Планировалось, что выезд состоится сегодня вечером, но его пришлось отменить. Колонны будут формировать завтра утром.

Ранее сегодня Орлов напоминал, что пока нет безопасных путей выехать из города.

"Организовать автобусы сейчас нет возможности. ... Перевозка людей регламентируется исключительно на уровне двух стран в рамках объявленных зеленых коридоров. Сейчас речь идет уже о гуманитарном коридоре. Будем ждать следующих возможностей", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 9 марта более тысячи человек смогли вырваться из оккупированного Энергодара.

Также извещалось, что на протяжении последних дней оккупанты контролируют периметр города и все еще находятся на Запорожской АЭС и держат ее работников в заложниках.

С 5 марта Энергодар находится в осаде российских оккупантов: военные сделали невозможными поставки в город любых грузов.

Вас также могут заинтересовать новости: