Прямого запрета пропускать граждан РФ и Беларуси на сегодня нет.

Украина начала дополнительно проверять граждан России и Беларуси, которые въезжают в нашу страну.

Об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на источник в силовых органах.

"Прямого юридического запрета нет. Это обоснованная мера для недопущения въезда скажем так "нежелательных лиц", - сказано в сообщении.

Также указывается, что усиленные проверки касаются граждан двух соседних стран в возрасте от 18 до 60 лет. Пограничники проверяют намерения белорусов и россиян для въезда в Украину.

Ранее в субботу некоторые СМИ сообщили о якобы запрете на пропуск россиян в Украину. При этом они ссылались на некий "приказ" Госпогранслужбы.

Угроза российского вторжения

С начала ноября Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч войск, которые Путин, по мнению Западной разведки, может привлечь для полномасштабного нападения на Украину.

Уже несколько месяцев США и ЕС с Британией работают над разработкой инструментов сдерживания агрессии Кремля. В свою очередь, Москва давит на Вашингтон и НАТО ультиматумом по невступлению Украины в Альянс.

11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в том числе во время Зимних Олимпийских игр, которые продлятся до 20 февраля.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возможное вторжение российских военных в Украину может начаться с воздушных бомбардировок и ракетных ударов.

Украина потребовала от РФ разъяснения по военной деятельности у границ нашей страны и на территории временно оккупированного Крыма. На ответ Кремль имеет 48 часов.