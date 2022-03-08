Украинская защитница записала видеообращение.

Сегодня, 8 марта, в сети появилось видеообращение одной из украинских защитниц, в котором она пригрозила российским оккупантам.

Девушка в военной форме и с ружьем в руках, скрывая свое лицо, заявила, что у "украинских девушек яйца крепче, чем у российских солдат". Также она добавила, что они готовы стрелять и не только.

"Ну что, русский солдат. Ты думал, украинские девушки будут тебя с цветами встречать? А мы готовы шанцы копать, дрова рубить, и готовы стрелять. Слышишь, сволочь, стрелять! Сдайся, пока не поздно. Знай, мальчик, что у наших девушек яйца крепче, чем у ваших солдат. С 8 марта, девочки. Слава Украине" – заявила защитница Украины.

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