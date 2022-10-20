На сегодня есть данные по 8 тыс. 709 детей, которые были принудительно депортированы или перемещены, 96 детей уже удалось вернуть в Украину.

Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, сколько украинских детей принудительно депортировали в Россию.

Об этом она сообщила в эфире информационного телемарафона.

"На сегодняшний день мы располагаем данными относительно 8 тыс. 709 ребенка. Это дети, которые, по заявлениям родителей, по отзывам знакомых и родственников, были признанными такими, как принудительно депортированными или перемещенными", - сказала Герасимчук.

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Она отметила, что похищенных украинских детей оккупанты стараются максимально распределить по всей территории России, чтобы их было как можно сложнее найти.

"Некоторых детей размещают в учреждениях здравоохранения, некоторых в детских учреждениях. Их максимально распыляют по всей территории РФ, чтобы нам сложнее было их найти. Отправляют как можно дальше от Украины, и это факт. Они пытаются стереть любую принадлежность ребенка к его родной стране, пытаются стереть его идентичную принадлежность. Однозначно, все что мы должны помнить, почему россияне по сути похищают украинских детей – это осуществление акта геноцида украинского народа за украинских детей", - добавила Герасимчук.

Уполномоченный президента по правам ребенка отметила, что прежде всего для возвращения детей нужно обладать широкой информацией, которая поможет их разыскать.

"Для того, чтобы нам как можно быстрее вернуть детей обратно в Украину, нам нужно владеть как можно более широкой информацией относительно ребенка, то есть все его персональные данные. И если мы говорим об этих практически 9 тыс. детей, ежедневно цифра увеличивается, следить за этим можно на портале "Дети войны" (https://childrenofwar.gov.ua/)... на сегодня удалось вернуть 96 детей. Это немало. Потому что за каждой цифрой стоит судьба человека", - добавила Герасимчук.

По ее словам, для розыска принудительно вывезенных детей украинская сторона пытается привлечь все доступные возможности, потому что универсального алгоритма возврата в настоящее время не существует.

"На сегодня те списки детей, которые мы имеем, мы передаем в международное сообщество-международным организациям, в том числе Международному комитету Красного Креста. И пытаемся выстроить сотрудничество, поскольку именно эта организация имеет мощный мандат по поиску детей на территории других стран и мониторинга условий их пребывания. Конечно, мы не просим помочь вернуть детей, мы просим их разыскать, а уж дальше Украина будет возвращать своих детей собственноручно, возможно, с помощью третьей страны. Но на сегодняшний момент, это сотрудничество пока только выстраивается. Довольно непросто вернуть ребенка, и универсального алгоритма, к сожалению, не существует", - отметила Герасимчук.

Депортация украинцев в РФ: что известно

Как сообщал УНИАН, с начала октября по состоянию на 13 октября российские оккупанты незаконно вывезли из Херсона около 170 детей.

Также в октябре городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские оккупанты в Энергодаре отправляют детей на отдых в Краснодарский край России, но нет уверенности, что эти дети вернутся домой.

В целом Россия депортировала с оккупированных украинских территорий более 1 млн 600 тыс. граждан Украины.

Перед депортацией мирных украинцев оккупанты заставляют их проходить через так называемые фильтрационные лагеря. Там их допрашивают, заставляют раздеваться, чтобы проверить татуировки, нередко применяют силу. Некоторые люди из таких лагерей не возвращаются.

Кроме того, российские войска похищают и депортируют украинских детей, которых затем отдают на незаконное усыновление в России. Процедура такого "усыновления" предусматривает уничтожение всех документов и информации о родных родителях, позволяет смену имени.

1 сентября заместитель председателя Комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Павел Сушко заявил, что с начала полномасштабной войны по меньшей мере 557 тыс. украинских детей были незаконно вывезены в Россию.

11 сентября в Минреинтеграции сообщили о возвращении в Украину из России 31 вывезенного оккупантами ребенка.