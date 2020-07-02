Резников рассказал, сколько Россия ежегодно тратит на Крым и ОРДЛО

Около 1,3 млрд долларов уходит на зарплаты и до 3,7 млрд долларов - на войну.

Россия ежегодно тратит около 5 млрд долларов на войну и зарплаты представителям оккупационных администраций Крыма и Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил во время пресс-конференции на тему: «Синхронизация действий органов власти по вопросам деоккупации Крыма и Севастополя».

"Мы точно знаем, что из российского бюджета идет финансирование на зарплаты госслужащим на временно оккупированном Донбассе и в Крыму. По нашим данным - это 1,3 млрд долларов в год на гражданские дела. И, по нашей информации, до 3,7 млрд долларов в год - на войну, на военные вопросы. То есть, в среднем 5 млрд в год", - заявил Резников.

Он добавил, что финансирование осуществляется в разные способы, в том числе и через банки, которые находятся вне пределов РФ.

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