За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета недалеко от Авдеевки. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.
"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши воины дали противнику адекватный ответ. Среди украинских защитников боевых потерь нет", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - добавили в штабе.
"Перемирие" на Донбассе
- С полуночи 27 июля 2020 года на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты регулярно нарушают условия перемирия. В частности, 6 сентября они грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
- 30 октября 2020 года в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.
- 24 ноября 2020 года от пули российского снайпера под Авдеевкой погиб старший солдат 72 ОМБр Вячеслав Минкин.
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