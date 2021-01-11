Среди украинских защитников боевых потерь нет.

За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета недалеко от Авдеевки. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши воины дали противнику адекватный ответ. Среди украинских защитников боевых потерь нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - добавили в штабе.

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Автор: Андрей Василюк