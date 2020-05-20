Силы ООС подавили активность российских оккупантов, их потери уточняются - штаб

Оккупанты применяли запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, одного украинского военного ранили.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

Боевики кроме гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия использовали запрещенные к размещению на линии разграничения минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал позиции ОС неподалеку от Павлополя, Песков, Старогнатовки, дважды рядом с Каменкой и трижды у Богдановки. По защитника Красногоровки оккупанты выпустили 20 мин 120-го калибра.

«По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Орехово враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Недалеко от населенного пункта Шумы российские наемники выпустили 11 мин 82 калибра», - говорится в сообщении.

Отмечается, что защитников Южного захватчики дважды обстреляли, применив 82 мм минометы, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а по окрестностям Крымского вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

«Агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил – огнем из штатного вооружения наши подразделения решительно подавили вражескую активность. Потери противника уточняются», - добавили в штабе.