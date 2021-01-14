За прошедшие сутки, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Все они были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».
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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки и неподалеку Гнутово оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, а возле Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» наблюдалась тишина.
С начала текущих суток, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Марьинки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - утверждают в штабе.
"Перемирие" на Донбассе
- С полуночи 27 июля 2020 года на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
- Российские оккупанты регулярно нарушают условия перемирия. В частности, 6 сентября они грубо нарушили режим прекращения огня на Донбассе, осуществив обстрелы украинских позиций. Погиб украинский военный, еще один был ранен.
- 30 октября 2020 года в 00:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.
- 24 ноября 2020 года от пули российского снайпера под Авдеевкой погиб старший солдат 72 ОМБр Вячеслав Минкин.
- 11 января 2021 года в результате обстрела российских оккупантов погиб еще один украинский военный.
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