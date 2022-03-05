Украинские военные уже десятые сутки мужественно защищают нашу страну от русских захватчиков.

Генеральный штаб ВСУ подготовил информацию о российском вторжении по состоянию на 5 марта.

ВС РФ продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры, что приводит к потерям среди мирного населения. Оккупанты стремятся окружить Киев, Харьков и Николаев, а также выйти на административные границы в Луганской и Донецкой областях и создать сухопутный коридор в Крым. Враг теряет наступательный потенциал.

На Волынском направлении продвижения оккупантов вглубь Украины и активных действий нет. По имеющейся информации, в Беларуси на границе с Украиной находятся готовые к наступлению боеспособные части ВС РБ. Однако морально-психологическое состояние военных ухудшается, они деморализованы.

На Полесском направлении группировки войск Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и воздушно-космических сил ВС РФ общей численностью до 15 БТГр продолжает блокировать Киев с северного и западного направлений.

Силам двух БТГр враг пытается проникнуть в Вышгород. В районе н. п. Иванков оккупанты развернули полевую площадку для военной авиации. В результате усилий ВСУ был уничтожен 488-й мотострелковый Симферопольский Краснознаменный полк Западного военного округа ВС РФ.

На Северодонецком направлении российские войска враг ведет наступательные действия на Северодонецк и Харьков. В приграничных с Украиной районах Белгородской области в районе н. п. Бессоновка отмечено сосредоточение до 3 тысяч человек резервистов, прибывших для пополнения потерь. Морально-психологическое состояние резервистов очень низкое.

На Мариупольском направлении агрессор продолжает блокировать Мариуполь, обстреливает инфраструктуру и жилые кварталы города с целью запугивания населения. Враг нарушает Международное гуманитарное право и не обеспечивает соблюдения режима прекращения огня в зеленых коридорах.

На Таврическом направлении военные РФ окружили Мариуполь и пытаются наступать на Запорожье. Враг готовится возобновить наступление на Николаев. В Черноморской и Азовской операционных зонах противник продолжает подготовку к морской десантной операции.

Враг несет потери. ВСУ сбивает самолеты над Черниговом и захватывает военные трофеи, которые использует против оккупантов.

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