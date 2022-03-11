Вражеского снайпера заметили на территории одного из николаевских предприятий.

В Николаеве нацгвардеец с расстояния более 1000 метров точным пулеметным огнем ликвидировал российского снайпера, который уже несколько дней не давал покоя нашим бойцам.

Как говорится в заявлении Национальной гвардии Украины, вражеского снайпера заметили на территории одного из николаевских предприятий неподалеку от передовых позиций украинских защитников. Больше он никого не побеспокоит.

В Нацгвардии также показали фото украинского бойца, который ликвидировал снайпера оккупантов.

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