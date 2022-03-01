Положение тяжелое, но украинские защитники держатся на своих позициях.

Утром УНИАН писал о ситуации в Донецкой области и, в частности, Мариуполе. А сейчас поступила обновленная информация о положении дел в городе.

На аккаунте Мариупольской городской рады появилось сообщение, что в результате военного теракта со стороны Российской Федерации пострадали несколько жилых домов на бул. Шевченка и в Левобережном районе. Под обстрел также попала школа №16 и КП "Коммунальник". Враги хотят парализовать Мариуполь и не дать восстановить электричество, воду и тепло.

"Оккупанты из России ведут настоящий геноцид украинского народа. Их действия ничем не отличаются от тактики фашистско-нацистских войск, которые с 41 по 43 года оккупировали и принимали в блокаду целые города. Они не отличаются от нацистов, которые безжалостно убивали женщин и детей. Почти 80 лет назад Украина отразила нападения фашистов. Отразим и сейчас. Выгоним из нашей земли оккупантов, которые убивают мирное население наших городов. Это бесчеловечный, жестокий и невероятно подлый поступок. Мы никогда не забудем и никогда не простим", — заявил мэр Мариуполя

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Согласно свежим данным, ее армия уже вторглась на Черниговщину.

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