Путинские нелюди продолжают террористические бомбардировки мирного населения.

Список военных преступлений российских солдат и путинского режима ежедневно пополняется. Оккупанты и дальше обстреливают дома мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. ВСУ делают все, чтобы сбивать ракеты врагов. Одну из них обезвредили в Обуховском районе, но бомбардировки постоянно продолжаются. Это подтверждает отчет от главы Луганской ОГА Сергея Гайдая. Он сообщил об обстрелах, которые сегодня, 9 марта, совершили путинские нелюди в области.

07:13. Бомбардировка г. Золотое. Информация о погибших, потерпевших и повреждениях уточняется.

08:02. Г. Рубежное Северодонецкого района, пр. Красноармейская: в результате обстрела возгорание гаража.

Г. Северодонецк: повторное возгорание балконов 2-го, 3-го этажей, горела квартира по шоссе Строителей.

В результате обстрела горела ЗНШ № 1 г. Попасная Северодонецкого района, ул. Донецкая.

08:18. Г. Рубежное Северодонецкого района, ул. Владимирская. В завалах обнаружены 2 погибших в результате обстрела.

09:45. Г. Рубежное Северодонецкого района, ул. Богуна — обнаружен в завалах один погибший.

Обстрел г. Попасная Северодонецкого района, в результате обстрела: повреждены ЗНШ № 1, информация о погибших, пострадавших и повреждениях уточняется; горит гараж по адресу по ул. Пушкина, из-за обстрелов пожарно-спасательное подразделение выехать не в состоянии; ул. Мельникова: возгорание недействующей больницы в результате обстрела.

Северодонецкий район, с. Боровское, пер. Песчаный: возгорание жилого дома в результате обстрела.

Северодонецкий район, с. Боровское, пер. Абрикосовый: возгорание жилого дома в результате обстрела. Очередной караул на пожар не уезжает.

Г. Рубежное Северодонецкого района, ул. Менделеева: возгорание квартир в многоэтажном доме в результате обстрела.

13:45. Г. Попасная Северодонецкого района: в результате обстрела возгорание складских помещений строительного магазина по адресу ул. Бахмутская. Из-за обстрелов пожарно-спасательное подразделение к тушению пожара не привлекается.

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: