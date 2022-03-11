Из-за постоянных обстрелов российских боевиков в городе даже нет возможности похоронить умерших на городском кладбище.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по вопросам прав человека Людмила Денисова отмечает, что в результате авиаударов Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом говорится в заметке в ее Telegram-канале.

"В результате авиаударов город Чернигов на пороге гуманитарной катастрофы - остался без света, воды, газо - и теплоснабжения", - подчеркнула Денисова.

Она отметила, что в течение первой половины дня было налажено водоснабжение, а ремонтные работы теплосети продолжаются, но для полного их завершения необходимо 3-4 дня. Ремонтные работы газопровода должны завершиться в течение суток.

"Свыше 250 тысяч человек вынуждены со страхом ждать наступления холодной ночи и очередных авиаударов, которые уносят десятки жизней мирных жителей. Из-за постоянных обстрелов российских боевиков похоронить умерших на городском кладбище нет возможности", - констатировала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что военные действия государства-террориста против мирного населения являются преступлением против человечности и нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года.

"Призываю международное сообщество прислушаться к Украине и прекратить произвольные авиационные обстрелы РФ мирных городов и поселков, закрыв небо над Украиной", - призвала она.

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