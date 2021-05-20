Президент также акцентировал на очень медленном отводе войск России от границ Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятности эскалации со стороны Российской Федерации есть всегда, а военное напряжение на границах Украины со стороны России будет сохраняться до конца ее военных учений – по меньшей мере до сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции главы государства по результатам двух лет работы на посту.

«По количеству людей (военных РФ на границах Украины – УНИАН) и вероятности эскалации – она всегда присутствует... сейчас сложная ситуация", - заявил он.

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По словам президента, сейчас во временно оккупированном Крыму находятся 30-35 тыс. российских военных, в ОРДЛО – тоже около 35 тыс. - оккупационный контингент, включая 3 тыс. российских военных.

«Плюс вдоль границ мы видим 47-80 тыс. (военных) – это количество в разные моменты по-разному растет и уменьшается. Мы видим сейчас очень медленное уменьшение количества военных РФ – они отходят очень-очень медленно. Мы видим пока что (отход – УНИАН) 3,5 тыс. военных из Крыма и все, все остальные войска – на месте, к сожалению», - добавил он.

Зеленский отметил, что на границах сейчас «серьезная ситуация».

"Я считаю, что такое напряжение может быть до конца военных учений РФ, по меньшей мере – до сентября месяца", - подчеркнул он.

Эскалация у украинских границ со стороны РФ: что известно

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет про танки, минометы калибра 120 мм, гаубицы калибра 122 мм и бронетехнику.

19 мая главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси «Запад – 2021», которые запланированы на сентябрь этого, представляют потенциальную угрозу для Украины.

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Автор: Константин Гончаров