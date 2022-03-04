Руководство станции и коллектив прилагают максимум усилий, чтобы не допустить катастрофы.

Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух заявляет, что ситуация на Запорожской атомной электростанции остается крайне сложной.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ситуация продолжает оставаться крайне сложной. Руководство станции и коллектив прилагают максимум усилий, чтобы мирный атом продолжал быть мирным!",- подчеркнул Старух.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могли начать ликвидацию пожара.

Этот энергоблок еще неделю назад был подключен к сети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта.

Ранее пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.

Президент Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.

То есть президент России Владимир Путин по сути уже начал ядерную войну, которой так опасался Запад. Теперь последний должен наконец начать действовать.