Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух заявляет, что ситуация на Запорожской атомной электростанции остается крайне сложной.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Ситуация продолжает оставаться крайне сложной. Руководство станции и коллектив прилагают максимум усилий, чтобы мирный атом продолжал быть мирным!",- подчеркнул Старух.
Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. Спасатели не могли начать ликвидацию пожара.
Этот энергоблок еще неделю назад был подключен к сети, а несколько дней назад его перевели в состояние планового ремонта.
Ранее пресс-секретарь Запорожской атомной электростанции записал видеообращение, в котором заявил, что Россия ведет огонь по АЭС. Позже стало известно, что Запорожская АЭС горит.
Президент Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.
То есть президент России Владимир Путин по сути уже начал ядерную войну, которой так опасался Запад. Теперь последний должен наконец начать действовать.