Обострение на Донбассе: за сутки уничтожены семь оккупантов, пятеро ранены

Вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим тишины.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

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Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "схид" противник дважды вел огонь по нашим военнослужащим неподалеку Марьинки – из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Староигнатовка противник применил беспилотный летательный аппарат, сбросив ВОГ-17 над позициями Объединенных сил, а впоследствии обстрелял наших военнослужащих из вооружения БМП.

По защитникам Широкино враг трижды вел огонь с применением 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Новоселовки Второй обстрелял из автоматических станковых гранатометов.

Возле Авдеевки российские оккупанты днем применили автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Неподалеку Тарамчука, Песков и Невельского противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Пивнич" вблизи пгт. Новотошковское враг четыре раза открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями вооружений. В общем оккупанты использовали здесь 19 артиллерийских снарядов калибра 122 мм и 10 мин 120-го и 82-го калибра.

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На окраине Орехового враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды обстреливал – из минометов 120-го и 82-го калибра.

Вследствие вражеских обстрелов шесть военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По опорным пунктах оккупантов, из которых велся огонь, наши подразделения ответили из штатного вооружения.

По данным разведки, 7 мая украинские военнослужащие уничтожили 7 российских оккупантов и еще 5 ранили. Кроме этого наши воины уничтожили военную машину противника.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.