Ситуация на Донбассе не спокойная: за сутки боевики 12 раз нарушили режим "тишины"

В штабе сообщили, что открывали ответный огонь из имеющегося вооружения.

В зоне боевых действий на Донбассе 24 мая боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь и раненых среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил.

Там говорят, что огонь по украинским позициям открывали из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте такжеНа Донбассе оккупанты обстреляли украинских военных из крупнокалиберного вооружения

Обстреливали боевики вблизи Васильевки, Авдеевки, Красногоровки, Новотроицкого, Старогнатовки, Водяного, Орехов и Новолуганского.

В штабе добавляют, что открывали ответный огонь из имеющегося вооружения.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не фиксировали.

В зоне боевых действий на Донбассе 23 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего было ранено украинского военнослужащего.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram