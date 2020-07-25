Ситуация на Донбассе: за сутки 9 обстрелов со стороны боевиков, потерь среди украинских военных нет

Боевики использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое вооружение.

В течение последних суток, 24 июля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, боевики применили запрещенные минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое вооружение.

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Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское, Пищевики, Широкино, Новотошковское и Хутор Вольный.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вооруженные провокации противника и огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, за минувшие сутки, украинские воины ранили одного захватчика. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

При этом с начала текущих суток российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня неподалеку Опытного. Потерь нет.

Напомним, 23 июля боевики на Донбассе 8 раз обстреляли позиции ООС, ранив двух украинских военных.

Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

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