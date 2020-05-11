Силы ООС сегодня вынуждены были подавлять вражескую активность, потери оккупантов уточняются - штаб

Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку от Крымского оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Украинские защитники для пресечения вражеской активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

«Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было», - говорится в сводке.

Также отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

По данным штаба, случаев заболевание коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.