Силы ООС сегодня вынуждены были подавлять вражескую активность, потери оккупантов уточняются - штаб
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.
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Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку от Крымского оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
Украинские защитники для пресечения вражеской активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.
«Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было», - говорится в сводке.
Также отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.
По данным штаба, случаев заболевание коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.