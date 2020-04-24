"Есть две причины": экс-разведчик спрогнозировал обострение на Донбассе

Экс-разведчик оценил ситуацию на Донбассе

В ближайшее время российско-оккупационные войска на Донбассе могут пойти на обострение.

Противник может применять тяжелую артиллерию. Такой прогноз озвучил бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, передает "Обозреватель".

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"Я смотрю на ситуацию на востоке исключительно с военной точки зрения. Я могу спрогнозировать, что сейчас увеличится количество работы у военных врачей, будут регулярные ранения, будут гибнуть наши военнослужащие. Я не исключаю, что враг начнет применять тяжелую артиллерию, тем более самоходную", – сказал он.

Волонтер назвал две возможные причины обострения. Первая – погодные условия. "Сейчас земля сухая, они могут более свободно и раскованно себя чувствовать".

Вторая – традиционное обострение перед очередной встречей в минском или нормандском формате. "Давайте не забывать, что перед каждым заседанием Трехсторонней группы в Минске или нормандского формата мы видим достаточно большое обострение на востоке", – напомнил Рымарук.

"Все у нас только впереди", – сказал он.