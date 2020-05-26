Террористы убили на Донбассе еще одного украинского воина

Оккупанты применили на Донбассе крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

На Донбассе в результате обстрелов со стороны террористов во вторник погиб украинский военнослужащий.

Об этом вечером сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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"Сегодня, 26 мая, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских защитников на Донбассе. Враг применил крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

В Командовании выразили соболезнования родным и близким погибшего воина и заверили, что оккупанты понесут заслуженное наказание за свои преступления.

Как сообщал УНИАН, СБУ идентифицировала всех террористов, причастных к гибели украинских спецназовцев в районе Бахмутской трассы.

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