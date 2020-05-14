Во время плановых занятий в районе проведения ООС погибли двое военнослужащих
14:57, 14 мая 2020Война
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На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.
В районе ООС погибли двое военных / фото УНИАН
Во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих.
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Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли два военнослужащих", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.
Другие подробности не сообщаются.
Командование ООС выражает соболезнование родственникам и близким погибших.
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