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Во время плановых занятий в районе проведения ООС погибли двое военнослужащих

14:57, 14 мая 2020
Война
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В районе ООС погибли двое военных / фото УНИАН

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли два военнослужащих", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

Другие подробности не сообщаются.

Командование ООС выражает соболезнование родственникам и близким погибших.

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