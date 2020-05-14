Во время плановых занятий на Донбассе погибли двое военнослужащих

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

Во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих.

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Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли два военнослужащих", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

Другие подробности не сообщаются.

Командование ООС выражает соболезнование родственникам и близким погибших.