На Донбассе снайпер ранил украинского военного
Сегодня, 23 мая, на Донбассе пулей снайпера был ранен украинский военнослужащий. Инцидент произошел вблизи Верхнеторецкого.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
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Сообщается, что военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
"Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - говорится в сообщении.
Потери противника уточняются.
Напомним, сегодня на Донбассе в районе ООС было зафиксировано два обстрела со стороны боевиков.
Кроме того, 22 мая боевики 12 раз нарушали тишину на Донбассе, ранив украинского военного.
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