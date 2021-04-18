Российские военные и их наемники обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских оккупантов погиб украинский военный, еще один получил осколочное ранение.

Как сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" на странице в Facebook, боевики обстреляли позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов.

"В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранения не совместимые с жизнью, еще один военнослужащий получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Раненому военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, добавили в ОТГ.

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Автор: Александр Топчий