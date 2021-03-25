Потерь среди украинских воинов нет.

С полуночи российские оккупационные силы один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 в Facebook.

"С начала этого периода был зафиксирован один вражеский обстрел позиций украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Вблизи поселка Светлодарска оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских защитников из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди украинских защитников нет», - говорится в сводке.

В то же время украинская сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

"Согласно отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 24 марта, беспилотный летательный мини-аппарат патруля миссии зафиксировал на территории ОРДЛО военную технику вооруженных формирований РФ, которая находилась в зоне безопасности: три единицы БМП-1 было замечено вблизи населенного пункта Новоселовка, 11 бронетранспортеров МТ -ЛБ - на территории предприятия в Калиновом и 4 единицы МТ-ЛБ - недалеко от населенного пункта Калиново-Борщеватое", - сказано в сводке.

Также в который раз миссия зафиксировала 75 противотанковых мин, установленных поперек дороги на расстоянии около 3 км от Лозового в Донецкой области. В полях вблизи этого же населенного пункта обнаружено еще около 330 противотанковых мин. По оценке СММ, все эти мины принадлежат вооруженным формированием РФ.

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"С помощью средств РЭБ, оккупанты продолжают препятствовать работе БПЛА патрулей ОБСЕ. Глушение зафиксировано как в Луганской, так и в Донецкой областях. 22 марта, во время выполнения полета над населенными пунктами Троицкое, Логвиново, Булавин и Степановка, происходило глушение сигнала GPS летательных аппаратов, что существенно осложнило работу СММ", - говорится в сообщении.

Украинские военные считают, что "такие дерзкие действия представителей вооруженных формирований РФ по применению современных средств радио-электронной борьбы, еще раз подтверждают нежелание наемников выполнять Минские соглашения".

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Автор: Виталий Саенко