С начала текущих суток, 5 декабря, в полосах ответственности подразделений Объединенных сил зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции ОС в вечерней сводке.
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Так, противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. Кроме того, враг применил противотанковый ракетный комплекс вблизи Водяного, а в сторону украинских позиций неподалеку Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
«У этого же населенного пункта и неподалеку Марьинки противник в очередной раз применил снайперское оружие. На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были прекращены ответным огнем украинских воинов», - говорится в сообщении.
Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет, отметили в штабе.
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