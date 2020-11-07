Украинские защитники наготове адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника, отметили в штабе.

С начала текущих суток, 7 ноября, в полосах ответственности бригад Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников не зафиксировано.

Читайте такжеЗеленский о Донбассе: абсолютной тишины еще нет, но это начало пути к прекращению войныКак сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил, вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

«В районе проведения операции выполняют задачи другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 4 гектара территории и передано на уничтожение 104 взрывоопасных предмета», - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы. В то же время украинские защитники находятся наготове адекватно реагировать на любые коварные и провокационные действия противника.

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Автор: Тамара Отовская