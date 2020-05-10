Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции бойцов ООС из минометов и гранатометов
С начала сегодняшних суток боевики вооруженных формирований Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщается на странице Объединенных сил в Facebook.
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В частности, по украинским военнослужащим, которые выполняют задачи около Авдеевки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российские наемники три раза открывали огонь, применяя 120 мм и 82 мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Орехового оккупанты дважды обстреливали позиции Объединенных сил из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с Новотошковским враг применил миномет 120-го калибра.
"Украинские защитники на преступные попытки российских наемников повлиять на ситуацию в районе проведения операции штатным вооружением адекватно отвечали на каждый обстрел. Потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке.
Потерь среди украинских защитников в результате вражеских обстрелов не было.
Случаев заболевания коронавирусной инфекцию среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
По данным разведки, за прошедшие сутки украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще четверых ранили.
Как сообщал УНИАН, 9 мая вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.