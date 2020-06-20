Сутки на Донбассе: оккупанты 20 раз нарушали режим тишины, ранены двое военных

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил получили ранения двое военнослужащих.

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Как говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook, сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 20 раз нарушили режим прекращения огня, применив запрещенные к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

«В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Они доставлены в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь», - сообщили в штабе.

Также сообщается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим тишины соблюдался.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», - подчеркивается в сводке.

Ранее УНИАН сообщал, что в зоне ООС снайпер боевиков застрелил 22-летнего военнослужащего.

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