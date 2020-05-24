На Донбассе оккупанты обстреляли украинских военных из крупнокалиберного вооружения

Российские наемники снова применили артиллерийские системы калибра 122 мм, а также 120-мм и 82-мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

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"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из 122 мм артиллерийских систем обстреливал окрестности Каменки. Рядом с Авдеевкий враг выпустил 20 мин 82-го калибра, а также применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. По окрестностям Красногоровки оккупанты вели огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Старогнатовки дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке по состоянию на 17:00.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Орехового вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня, выпустив 12 мин из минометов калибра 120 мм, также применили гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 23 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Факты вражеского огня были зафиксированы недалеко от населенных пунктов Каменка, Верхнеторецкое, Авдеевка, Гнутово, Старогнатовка, Майорск, Сизое и Крымское.

По данным разведки, 23 мая украинские воины уничтожили четырех российских оккупантов и не менее семи ранили.

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