С начала этих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, вблизи населенного пункта Светлодарск.

В течение суток в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Читайте такжеБольшинство украинцев убеждены, что Россия заинтересована в продолжении войны на Донбассе – опросОб этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. В частности, недалеко от населенного пункта Водяное оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм. Вблизи Авдеевки – российско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных типов и стрелкового оружия, а в районе Лебединского враг совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции украинских защитников рядом с населенным пунктом Шумы оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в сообщении отмечается, что в районе населенного пункта Богдановка, оккупанты вели огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет", - отметили в пресс-центре.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК.

"Российские наемники осуществили ряд огневых провокаций, целью которых было контролируемое обострение обстановки на Мариупольском и Авдеевском направлениях", - говорится в сообщении.

Кроме этого, передовые подразделения Вооруженных сил Украины зафиксировали проведение инженерных работ вблизи Водяного в направлении передовых позиций украинских защитников.

"Вышеуказанные факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований Российской Федерации продолжают нарушать ранее достигнутые договоренности", - отметили в пресс-центре.

С начала этих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, вблизи населенного пункта Светлодарск, где вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Автор: Ирина Погорелая